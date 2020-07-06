05 июля 2020

В структуре УГМК — вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второй очереди инновационного тепличного комплекса «УГМК-Агро». Свердловская область, поселок Садовый, теплица, агропромышленный комплекс
Положительные результаты на COVID-19 получили несколько работников компании Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несколько сотрудников компании «УГМК-Агро» (агроподразделение холдинга УГМК) заболели коронавирусом. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

«С самого начала эпидемии коронавируса в стране в УГМК-Агро предпринимаются все возможные меры профилактики, предупреждения и раннего выявления COVID-19, в числе которых и регулярное тестирование персонала. Именно благодаря этой работе нам удалось выявить сотрудников с заболеванием. Все контактирующие первого уровня были оперативно переведены на удаленную работу и будут обследованы», — сообщили там.

После получения подтверждения заражения, специалисты Института вирусных инфекций провели дезинфекцию всех помещений, где находились заболевшие сотрудники. «Организация, как и раньше, продолжает работать со строгим „входным фильтром“: обязательное бесконтактное измерение температуры на проходной и обработка рук кожными антисептиками», — заявили в «УГМК-Агро».

«УГМК-Агро» развивает два полных цикла по производству продуктов питания — молочной продукции и свежих овощей защищенного грунта. В настоящее время в состав компании входят предприятия сырьевого и перерабатывающего комплексов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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