В структуре УГМК — вспышка коронавируса

Положительные результаты на COVID-19 получили несколько работников компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несколько сотрудников компании «УГМК-Агро» (агроподразделение холдинга УГМК) заболели коронавирусом. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

«С самого начала эпидемии коронавируса в стране в УГМК-Агро предпринимаются все возможные меры профилактики, предупреждения и раннего выявления COVID-19, в числе которых и регулярное тестирование персонала. Именно благодаря этой работе нам удалось выявить сотрудников с заболеванием. Все контактирующие первого уровня были оперативно переведены на удаленную работу и будут обследованы», — сообщили там.

После получения подтверждения заражения, специалисты Института вирусных инфекций провели дезинфекцию всех помещений, где находились заболевшие сотрудники. «Организация, как и раньше, продолжает работать со строгим „входным фильтром“: обязательное бесконтактное измерение температуры на проходной и обработка рук кожными антисептиками», — заявили в «УГМК-Агро».

«УГМК-Агро» развивает два полных цикла по производству продуктов питания — молочной продукции и свежих овощей защищенного грунта. В настоящее время в состав компании входят предприятия сырьевого и перерабатывающего комплексов.