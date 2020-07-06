Лепс призвал вернуть советские порядки в российский шоу-бизнес

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, лепс григорий
Григорий Лепс рассказал, как можно поменять российский шоу-бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Григорий Лепс рассказал, чтобы он изменил в российском шоу-бизнесе. Подробностями артист поделился с журналистами перед выступлением на фестивале Drive life.

«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — цитирует Лепса издание «Подмосковье сегодня». Певец отметил, что в остальном в шоу-бизнесе России его все устраивает.

С 1981 года в СССР существовала тарификация артистов и концертных исполнителей. Специальными комиссиями устанавливалась степень мастерства артиста и его категория. Это влияло на заработную плату исполнителей.

Фестиваль Drive life прошел в Подмосковье в парке «Яхрома». По формату мероприятия все зрители должны были быть «на колесах». Выходить из машин нельзя. Главными гостями фестиваля стали Григорий Лепс и Гарик Сукачев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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