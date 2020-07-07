Жители РФ боятся коронавируса больше возврата в 90-е годы

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«Лидером рейтинга являются сообщения о коронавирусе и его последствиях. Больше всего людей сейчас волнуют потеря работы и дохода из-за кризиса (индекс тревожности 253), изменение образа жизни (242,4), „цифровое рабство“ и штрафы за нарушения карантинных мер (241,4), сорванный отпуск из-за закрытия границ (179,9), а также недоверие к учету заболевших COVID-19 (111,2)», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования. Голосование по поправкам в Конституцию, «возврат в 1990-е годы в связи с кризисом» и рост международной напряженности, как отмечается, заняли последние строки в списке.

Индекс составлялся на основе анализа наиболее обсуждаемых тем в СМИ и социальных сетях. Эксперты проанализировали больше 135 тысяч новостных сообщений и 1,3 млн постов во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и LiveJournal.

Главным страхом россиян остается коронавирус и все, что с ним связано. Поправки в Конститцию и возврат в 1990-е волнуют жителей страны куда меньше, следует из «Национального индекса тревожностей» КРОС.

Пандемия вселила в россиян страх потерять работу и остаться без отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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