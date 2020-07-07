Геннадий Онищенко уверен, что нельзя возвращать ограничения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Осенью распространение коронавируса в России вновь обострится, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — цитирует Онищенко «Интерфакс». Он отметил, что к осени у большей части населения страны появится иммунитет. Летом же играет большую роль ультрафиолет, в связи с этим сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, сказал депутат.

Несмотря на то, что коронавирус вернется, нельзя возвращаться к ограничениям, подчеркнул Онищенко. Он добавил, что согласно ряду исследований «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва».

Ранее Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус будет становиться еще заразнее. При этом он будет ослабевать с точки зрения летального эффекта, пишет «Газета Кемерова». Тем временем, около 240 ученых из 32 стран мира обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе, сообщает VSE42.ru.

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