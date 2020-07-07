ХМАО уступает лишь Москве по числу больных коронавирусом

ХМАО продолжает показывать стабильно высокие цифры по числу больных с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ХМАО оказался на втором месте среди российских регионов по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Об этом URA.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе c COVID-19.

«Москва — 629, ХМАО — 283», — сообщили в оперштабе. На третьем месте в России оказался Санкт-Петербург, там 275 пациентов с COVID-19.

В региональном оперативном штабе корреспонденту URA.RU сообщили, что новые заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены в 17 муниципалитетах Югры: Ханты-Мансийск — 55; Сургут — 49; Нефтеюганск — 41; Нижневартовск — 32; Когалым — 20; Сургутский район — 14; Нягань — 14; Югорск — 11; Радужный — 9; Пыть-Ях — 9; Лангепас — 7; Нефтеюганский район — 6; Нижневартовский район — 5; Октябрьский район — 5; Белоярский район — 4; Ханты-Мансийский район — 1; Мегион — 1.

За последние сутки в ХМАО умерло три человека. Состояние 67 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО режим самоизоляции продлен до 12 июля. Власти Ханты-Мансийска пошли на ужесточение карантина из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом и закрыли все детские сады.