05 июля 2020
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В столице ХМАО пошли на ужесточение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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В детсадах Ханты-Мансийска насчитывается больше восьми тысяч воспитанников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Ханты-Мансийска пошли на ужесточение режима самоизоляции из-за роста числа больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в управлении общественных связей мэрии.

«С понедельника в Ханты-Мансийске закрыты все детские сады. Родителям дана возможность оперативно и дистанционно получить больничный. Также рассматривается вопрос о закрытии крупных торговых центров, установке видеонаблюдения на детских площадках, оповещения людей, постоянно проживающих в дачных кооперативах, о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сообщили в мэрии.

Там также уточнили, что ТЦ закроют в случае ухудшения динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию, и здесь сознательность ханты-мансийцев должна сыграть решающую роль. «Только вместе мы сможем сделать возможным переход на первый этап снятия ограничительных мер», — добавили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU сообщало, что окружная столица выбилась в лидеры по количеству заболевших COVID-19 за предыдущие сутки. На 5 июля в городе было зафиксировано 66 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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