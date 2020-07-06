В столице ХМАО пошли на ужесточение карантина

Власти Ханты-Мансийска пошли на ужесточение режима самоизоляции из-за роста числа больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в управлении общественных связей мэрии.
«С понедельника в Ханты-Мансийске закрыты все детские сады. Родителям дана возможность оперативно и дистанционно получить больничный. Также рассматривается вопрос о закрытии крупных торговых центров, установке видеонаблюдения на детских площадках, оповещения людей, постоянно проживающих в дачных кооперативах, о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — сообщили в мэрии.
Там также уточнили, что ТЦ закроют в случае ухудшения динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию, и здесь сознательность ханты-мансийцев должна сыграть решающую роль. «Только вместе мы сможем сделать возможным переход на первый этап снятия ограничительных мер», — добавили в управлении общественных связей администрации Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU сообщало, что окружная столица выбилась в лидеры по количеству заболевших COVID-19 за предыдущие сутки. На 5 июля в городе было зафиксировано 66 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
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