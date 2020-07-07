Политэлита недовольна отсутствием важного для ХМАО рейса Utair

Пока добраться из Сургута в Ханты-Мансийск можно только автотранспортом Фото: архив авиакомпании «ЮТэйр»

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Политический истеблишмент ХМАО жалуется на отсутствие рейса Сургут—Ханты-Мансийск, который осуществляла авиакомпания Utair. Об этом URA.RU сообщил один из постоянных пассажиров, близких к окружному правительству.

«Было удобно и недорого. За счет субсидирования стоимость билета составляла всего 1900 рублей. Теперь приходиться ездить из Ханты-Мансийска в Сургут добираться на машине», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что сам рейс был в свое время включен в летное расписание Utair по заказу окружных властей и был востребован деловыми людьми во время командировок: «Но весной из-за эпидемии коронавируса многие рейсы авиакомпании были сокращены и их восстановление до сих пор не произошло».

В пресс-службу авиакомпании был отправлен запрос с просьбой прокомментировать перспективы возобновления перелетов между Сургутом и Ханты-Мансийском. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане возмущались изменением расписания авиарейса Сургут-Ханты-Мансийск. Из-за сдвига по времени пассажирам приходилось оставаться на ночь в окружной столице.