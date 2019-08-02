Utair усложнила жизнь элиты двух главных городов ХМАО

Раньше в Сургут из аэропорта Ханты-Мансийска пассажиры вылетали в 19:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорчане возмущены изменением в расписании вылета рейса из Ханты-Мансийска в Сургут авиакомпании Utair. Он сдвинулся по времени с 19:30 на 16:50 и теперь стал крайне неудобен для пассажиров, которые вынуждены оставаться на ночь в окружной столице. Об этом «URA.RU» сообщил член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов.

«За час до рейса начинается регистрация. То есть пассажиру нужно быть в аэропорту уже в 15:50. Соответственно, никаких планов на вторую половину дня строить нельзя. А ведь рейс предназначен именно для деловых людей Поэтому человеку придется либо оставаться в окружной столице с ночевой и тратить деньги на гостиницу, либо добираться в Сургут другим видом транспорта. В общем, весьма странная позиция для авиакомпании, одним из основных акционеров которой является правительство ХМАО», — считает Логинов.

В пресс-службе Utair не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию. Узнать позицию членов наблюдательного совета авиакомпании от правительства Югры на момент публикации также не удалось. Между тем, ранее руководство перевозчика заявляло, что в 2019 году реализует беспрецедентную для Югры схему удобных перелетов внутри региона. Однако, по всей видимости, сделать это пока так и не удалось. С аналогичными проблемами столкнулись и жители Тюменской области, у которых стало неудобным расписание рейса Тюмень-Екатеринбург.