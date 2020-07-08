СПЧ хочет изменить наказание за незаконные митинги в этом году

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявил, что организация планирует добиться декриминализации статьи о «неоднократном нарушение правил проведения митинга или пикета» в этом году.
«Статья должна быть декриминализована — это для нас одна из приоритетных задач этого года», — сказал Фадеев в интервью «
Ранее глава СПЧ уже озвучивал идею декриминализации указанной статьи. Валерий Фадеев говорил, что она должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов. Сейчас за это преступление наказывают штрафом до миллиона рублей, обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами сроком до двух лет, принудительными работами сроком до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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