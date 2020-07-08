В России после карантина втрое вырос спрос на свадебные платья

Снятие ограничений привело к росту продаж свадебной атрибутики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После снятия ограничений, веденных из-за пандемии коронавируса, в России более чем втрое вырос спрос на свадебные платья. Об этом сообщается в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Число покупок свадебных платьев оказалось ниже прошлогоднего уровня на 37%, но выше мая на 234%, то есть более чем втрое», — пишет РИА «Новости». При этом средний чек на покупку свадебного платья в июне составил 24 650 рублей, увеличившись в годовом выражении на 15% и на 5% в месячном.

Средний чек на покупку свадебного букета превысил показатель прошлого года на 9% и на 12% показатель прошлого месяца, он составляет 1762 рубля. На покупку обручальных колец уходит в среднем 6609 рублей — на 4% больше, чем в 2019 году, и на 8% ниже, чем в мае этого года. Число покупок колец при этом было ниже прошлогоднего уровня на 50%, но выше мая на 10%.

Практически не изменился средний чек на шампанское — он составляет 357 рублей, что на 1% ниже июня 2019 года и на 4% выше, чем в мае 2020 года. Число покупок увеличилось и в годовом и в месячном выражении — на 8% и на 4% соответственно. В итоге средний чек на покупку платья, колец, букета и шампанского вырос за год на 11%, а частота покупок свадебной атрибутики без учета шампанского снизилась на 42%, заключили аналитики.

Ранее телесваха Роза Сябитова заявила, что за время самоизоляции появилось больше людей, готовых к созданию семьи. Это, по ее словам, произошло из-за того, что у людей появилось время думать о личной жизни, а не только о карьере, передает телеканал 360.

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