В России обнаружено шесть с половиной тысяч новых заражений COVID

В России продолжается борьба с коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 6 562 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 631 человек, скончалось ЧИСЛО. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+621), на втором месте Санкт-Петербург (+295), на третьем ХМАО (+268).

В Свердловской области коронавирус обнаружен у 263 человек, в Челябинской — у 135, в Курганской зафиксировано 61 новых случаев, в Тюменской — 75 больных. В ЯНАО зафиксировано 202 новых заразившихся, в Пермском крае 86.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 700 792 случаев заражения COVID-19. Всего скончались, согласно официальным данным, 10 667 россиян. В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к 12 миллионам.

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