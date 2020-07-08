Колонна детских автобус попала в ДТП
Массовое ДТП под Екатеринбургом произошло с участием автобусов, перевозивших детей. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«В детский летний лагерь шла колонна из восьми автобусов. Возле поворота на Сысерть на Челябинском тракте в ДТП попали сразу три автобуса», — сообщил URA.RU инсайдер.
В УГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что на место происшествия выехал экипаж полиции. Подробности аварии пока неизвестны, нет данных, есть ли пострадавшие.
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