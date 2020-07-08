07 июля 2020

Под Екатеринбургом колонна автобусов с детьми попала в ДТП. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, школьный автобус, дети, желтый автобус
Колонна детских автобус попала в ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Массовое ДТП под Екатеринбургом произошло с участием автобусов, перевозивших детей. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В детский летний лагерь шла колонна из восьми автобусов. Возле поворота на Сысерть на Челябинском тракте в ДТП попали сразу три автобуса», — сообщил URA.RU инсайдер.

В УГИБДД по Свердловской области агентству сообщили, что на место происшествия выехал экипаж полиции. Подробности аварии пока неизвестны, нет данных, есть ли пострадавшие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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