РЖД возвращают на маршруты более ста поездов дальнего следования

РЖД восстановит внутрироссийские сообщение поездов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более ста поездов дальнего следования восстановят в расписании в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении РЖД.

«В ближайшее время в расписании будет восстановлено более 100 поездов дальнего следования», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании. Там добавили, что раньше эти пути следования были отменены из-за распространения коронавируса. В РЖД отметили, что в график вернутся и увеличат периодичность курсирования более 160 поездов.

Ранее сообщалось, что более 60% летних поездов, отмененных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновят курсирование по России в июле и августе, передает RT. В поездах дальнего следования уже возобновили свою работу вагоны-рестораны и вагоны-бистро, пишет «Национальная служба новостей».

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