РЖД возвращают на маршруты более ста поездов дальнего следования

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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, электричка, пригородные поезда, ржд, прибытие поезда, городская электричка
РЖД восстановит внутрироссийские сообщение поездов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Более ста поездов дальнего следования восстановят в расписании в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении РЖД.

«В ближайшее время в расписании будет восстановлено более 100 поездов дальнего следования», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение компании. Там добавили, что раньше эти пути следования были отменены из-за распространения коронавируса. В РЖД отметили, что в график вернутся и увеличат периодичность курсирования более 160 поездов.

Ранее сообщалось, что более 60% летних поездов, отмененных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновят курсирование по России в июле и августе, передает RT. В поездах дальнего следования уже возобновили свою работу вагоны-рестораны и вагоны-бистро, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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