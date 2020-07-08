Захарова рассказала о хобби, которое помогает «перезагрузиться»

Мария Захарова любит выращивать цветы и деревья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова любит выращивать растения, это позволяет ей «перезагрузиться». Об этом рассказала сама Захарова.

«Одно из моих увлечений — природа. Очень люблю не только созерцать, но и что-то выращивать. Есть у меня такая слабость. Я много деревьев посадила, цветов», — заявила она РИА «Новости». Кроме того, Захарова прокомментировала информацию о своем возможном переходе на должность посла или депутата Госдумы. Представитель МИД заявила, что постоянно отвечает на какие-либо слухи, однако четкого ответа на вопрос не дала.

До этого Мария Захарова рассказывала о скором выходе двух песен, к которым она написала текст. Одну из них, по словам представителя МИД, исполнит известная русская певица. Также Захарова рассказывала о трогательном диалоге с 10-летней дочерью.

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