Представитель МИД РФ Захарова рассказала о своих новых песнях

Мария Захарова написала песню для известной исполнительницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о скором выходе двух песен, для которых она написала тексты. Один трек, по ее словам, исполнит известная российская певица.

«Она [песня] написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Артистка, которой предстоит исполнить песню, текст которой написала представитель МИД РФ, оказалась в центре драматической семейной истории, отметила Захарова. Именно эти события и стали основой текста песни, написанного официальным представителем МИД. Захарова уточнила, что отправила певице слова песни, а через два дня получила в ответ уже готовый трек.

Второй песней, к которой она написала слова, стала лезгинка. Захарова также упомянула, что полгода назад она совместно с «Русским радио» объявила конкурс лезгинки, победительницей стала жительница одного из российских регионов. Премьера песни, по ее словам, была задержана по логистическим причинам из-за пандемии коронавируса. Ранее Захарова призналась, что является автором слова песни «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. Она также написала песню «За тебя, любимый», которую исполнила певица Зара, пишет «Ридус».

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