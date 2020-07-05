Захарова поделилась трогательным диалогом с дочерью

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По словам дипломата, если бы не комары, она бы так и не узнала мнение дочери о себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась на своей странице в Facebook диалогом с дочерью. По словам дипломата, она впервые узнала, что та о ней думает.

«Марьяна: „Мама, на тебе комар. Левее. Там, где мозги“. Если бы не комары, я бы так и не узнала, что обо мне дочь думает», — написала Захарова.

Дочь Марии Захаровой Марьяна родилась в 2010 году. В свои десять лет девочка владеет тремя языками (русский, китайский и английский), а также интересуется культурой Востока.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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