Захарова поделилась трогательным диалогом с дочерью

По словам дипломата, если бы не комары, она бы так и не узнала мнение дочери о себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась на своей странице в Facebook диалогом с дочерью. По словам дипломата, она впервые узнала, что та о ней думает.

«Марьяна: „Мама, на тебе комар. Левее. Там, где мозги“. Если бы не комары, я бы так и не узнала, что обо мне дочь думает», — написала Захарова.

Дочь Марии Захаровой Марьяна родилась в 2010 году. В свои десять лет девочка владеет тремя языками (русский, китайский и английский), а также интересуется культурой Востока.

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