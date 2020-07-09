Названы претенденты на место Владимира Путина в случае его ухода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев назвал президента России Владимира Путина божьим благословением. Таким образом, он в интервью URA.RU ответил на вопрос, почему его издание не критикует главу государства.

«Всякий, кто жил в 90-е и помнит первого президента России, понимает, что Путин по сравнению с Ельциным — это благословение Божие», — сказал Малофеев. Он отметил, что высокий уровень нынешнего президента, как руководителя будет понятен, если вспомнить последнее десятилетие прошлого века.

По словам владельца телеканала «Царьград», большинство россиян поддержали бы идею того, чтобы Путин был президентом еще 16 лет. Малофеев считает, что нынешний президент не уйдет с поста в 2024 году, но если это случится, на его место станут претендовать председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель правления Сбербанка Герман Греф или гендиректор госкорпорации «Роснано».

Также в интервью URA.RU православный бизнесмен рассказал об организованной травле против режиссера, автора программы «Бесогон» Никиты Михалкова, объясняет, почему чиновники разлюбили РПЦ и что нужно сделать, чтобы Москва не забирала деньги и специалистов из регионов.

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