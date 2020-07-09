Авиасообщение будет возобновляться в два этапа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь. В него вошли государства Европы и Азии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, знакомый с письмом ведомства, направленным в Росавиацию и Минтранс.

«В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка», — передает издание слова собеседника. Согласно оценке Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в этих странах является благоприятной.

В Роспотребнадзоре подлинность документа, на который ссылается источник информационного агентства, комментировать не стали, уточняет «Интерфакс».

Ранее в оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 одобрили предложение, подготовленное Минтрансом, Росавиацией и «Аэрофлотом», согласно которому Россия восстановит авиасообщение в два этапа. Открытие границ на первом этапе будет зависеть от эпидемиологической ситуации в других странах. Минтрансу предстоит оценить готовность аэропортов к перелетам, передает «Утро.ру».

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