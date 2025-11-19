Россия ответила на обвинения Британии, касающиеся российского судна «Янтарь»
Хили утверждал, что российское судно якобы светило лазерами в самолеты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заявления главы британского Минобороны о якобы исходящей угрозе от российского судна «Янтарь» способствуют деградации европейской безопасности. Такое заявление сделало российское посольство.
«Посольство РФ призвало Британию воздержаться от деструктивных шагов», — цитирует ТАСС представителей посольства. Также там порекомендовали не создавать предпосылки для новых опасных ситуаций.
Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за «Янтаря». Как сообщило издание Independent, министр утверждал, что корабль направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями. «Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете», — заявил тогда он.
