Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Россия ответила на обвинения Британии, касающиеся российского судна «Янтарь»

Посольство РФ: слова Хили о «Янтаре» говорят о деградации безопасности Европы
19 ноября 2025 в 21:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Хили утверждал, что российское судно якобы светило лазерами в самолеты

Хили утверждал, что российское судно якобы светило лазерами в самолеты

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявления главы британского Минобороны о якобы исходящей угрозе от российского судна «Янтарь» способствуют деградации европейской безопасности. Такое заявление сделало российское посольство.

«Посольство РФ призвало Британию воздержаться от деструктивных шагов», — цитирует ТАСС представителей посольства. Также там порекомендовали не создавать предпосылки для новых опасных ситуаций.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за «Янтаря». Как сообщило издание Independent, министр утверждал, что корабль направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями. «Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете», — заявил тогда он.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал