Россия ответила на обвинения Британии, касающиеся российского судна «Янтарь»

«Посольство РФ призвало Британию воздержаться от деструктивных шагов», — цитирует ТАСС представителей посольства. Также там порекомендовали не создавать предпосылки для новых опасных ситуаций.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за «Янтаря». Как сообщило издание Independent, министр утверждал, что корабль направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями. «Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете», — заявил тогда он.