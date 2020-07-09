Губернатор Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим
В Рузском районе Подмосковья из-за непрекращающихся ливней прорвало дамбу на реке Городянка. В результате инцидента оказались подтоплены 29 частных домов районного центра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал оказать помощь всем пострадавшим.
«Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — приводит телеканал 360 слова Воробьева. Губернатор также заявил, что в настоящее время опасности для жизни людей нет.
Прорыв дамбы произошел в подмосковном городе Руза накануне вечером. Хлынувшей водой были снесены два частных дома и хозяйственная постройка.
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