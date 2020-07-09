В Подмосковье из-за прорыва дамбы смыло дома. В ситуацию уже вмешался губернатор

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, воробьев андрей
Губернатор Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Рузском районе Подмосковья из-за непрекращающихся ливней прорвало дамбу на реке Городянка. В результате инцидента оказались подтоплены 29 частных домов районного центра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал оказать помощь всем пострадавшим.

«Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — приводит телеканал 360 слова Воробьева. Губернатор также заявил, что в настоящее время опасности для жизни людей нет.

Прорыв дамбы произошел в подмосковном городе Руза накануне вечером. Хлынувшей водой были снесены два частных дома и хозяйственная постройка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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