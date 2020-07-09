В подмосковном городе Рузе из-за подъема уровня воды в реке Городянка смыло два частных дома и хозяйственную постройку. Информация появилась на на сайте областного главка МЧС.
«При проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух частных домов на окраине», — говорятся в сообщении.
Отмечается, что на подтопленных участках уровень воды достигал 15 см. Десятки людей эвакуированы, сообщает Пятый канал. Очевидцы уже опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, как один из домов в результате потока воды уплыл. «Илюхин дом поехал! Смотрите! Наш пока держится! Наш вроде пока цел еще! Надо все оттуда забирать! Дом рушится Илюхин! Все, Илюхин дом уехал», — говорит мужчина, комментируя происходящее.
Ранее сообщалось, что жители Нижневартовска строят дамбу, чтобы не пустить воду на свои дачные участки, которые для многих — единственное место жительства. Власти города оказывают помощь в укреплении защитного сооружения, но ситуация может разрешиться только после того, как уйдет вода.
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