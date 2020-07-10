Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков вышел на свободу

В ближайшее время Николай Сандаков вернется к семье в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, отбывающий наказание в исправительном центре Оренбурга, досрочно обрел свободу. Такое решение принял 10 июля Ленинский районный суд Оренбурга, рассмотрев ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайство удовлетворено, — сообщил URA.RU источник в суде. — Через 10 рабочих дней он вернется в Челябинск».

Сандаков курировал внутреннюю политику Челябинской области. В 2015 году его задержали сотрудники ФСБ по обвинению в мошенничестве, получении взятки и взломе чужой электронной почты. В 2018 году Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Через год Сандаков добился замены наказания на принудительные работы. В Челябинске мест не нашлось, поэтому его отправили в исправительный центр Оренбурга.