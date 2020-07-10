Соловьев назвал Уткина «жирным свином» и обвинил в ксенофобии

Владимир Соловьев обвинил Василия Уткина в ксенофобии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущий Владимир Соловьев обвинил спортивного комментатора Василия Уткина в ксенофобии из-за его высказывания в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В эфире стрима на youtube-канале «Соловьев LIVE» он назвал журналиста мерзавцем и «жирным свином».

«Уткин, в народе именуемый „жирный свин“, позволил себе совершенно омерзительное высказывание, хотя для меня это было не удивительно», — заявил Соловьев, комментируя твит Уткина, обращенный к Канделаки. В нем журналист обращается к коллеге по отчеству «Сацивиевна» (настоящее отчество Канделаки Гивиевна — прим. ред.), а также говорит о нюансах в русском языке, которые ей якобы не понять без букваря.

Телеведущий, в свою очередь, назвал автора твита «патологическим трусом, нацистским мерзавцем, подонком и ксенофобом в чистом виде». Соловьев также припомнил Уткину скандал, который развернулся после его высказывания в адрес чеченского футбольного клуба «Ахмат». Тогда спортивный комментатор сравнил футболистов этой команды с овцами.

Конфликт между Канделаки и Уткиным начался в 2015 году после того, как Канделаки назначили на должность генерального продюсера «Матч ТВ», созданном на основе спортивной редакции «НТВ-Плюс», которой он тогда руководил. Уткин отказался работать там под ее руководством. Позднее журналист перешел на личности и стал периодически отпускать оскорбления в ее адрес, пишет портал «Дни.ру».

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