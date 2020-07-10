В РФ продлили действие просроченных паспортов и водительских прав

Паспорта можно не менять до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Действие водительских удостоверений и паспортов, срок которых истек во время карантинных мер, продлили до конца года. Соответствующий указ вступает в силу 11 июля.

«Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. Эти документы остаются действующими до 31 декабря этого года», — сообщает «Российская газета».

Граждане, которым 14 лет исполнилось в период действия ограничительных мер, также могут получить паспорт до конца года. Документом, удостоверяющим их личность, по-прежнему будет являться свидетельство о рождении либо загранпаспорт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы, срок которых истек с 1 февраля по 15 июля, будут действовать до конца года в связи с эпидемиологической ситуацией, напоминает телеканал 360. Этот срок был установлен приказом МВД. Данное решение было принято, чтобы избежать образования очередей в официальных учреждениях, в том числе, Госавтоинспекции.

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