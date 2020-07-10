Трасса может частично дублировать существующую дорогу, подчеркнул Старков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скоростную автодорогу «Москва — Казань», которую решено продлить до Екатеринбурга, на Урале будут строить структуры Росавтодора, заявил URA.RU глава регионального минтранса Василий Старков. Он уточнил, что федерация пока не обращалась в ведомство по этому вопросу, но министерство готово оказать помощь в выделении земли для строительства трассы.

Маршрут скоростной трассы может частично совпадать с существующей трассой из Екатеринбурга в Пермь «Будет вариативное проектирование, и в зависимости от экономических обоснований будет принято решение, пройдет [скоростная трасса] по существующей дороге или на отдельных участках будет выбрано другое направление. Где-то [рядом с существующей трассой] могут быть добавлены дополнительные участки», — заявил Старков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 июля заявил, что поручил главе Минтранса Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной автомобильной дороги Москва — Казань до Екатеринбурга. Работы должны быть завершены к 2030 году, напоминает RNS .