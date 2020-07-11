Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

Россиянам не стоит в ближайшее время ожидать деноминации рубля, поскольку этот вопрос неактуален в условиях снижающихся показателей инфляции. Такое мнение в беседе с журналистами выразил бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин.
«Вопрос деноминации при снижающихся показателях инфляции неактуален. В условиях спада доходов населения в этом году вряд ли можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут», — приводит «Национальная служба новостей» слова экс-главы регулятора.
Сергей Дубинин был председателем Центробанка России с октября 1995 до сентября 1998 года. В период его руководства ЦБ в стране была проведена деноминация рубля (в соотношении 1000:1). Ранее, напомним, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль, разделив его на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар.
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