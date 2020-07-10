Аналитик предлагает деноминировать рубль по курсу 100:1 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В России предложили деноминировать рубль. Последний раз такое случалось в 1998 году (только курс был 1000:1). С инициативой выступил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в интервью радио Sputnik.

По расчетам эксперта рубль нужно будет разделить на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар. Главный аргумент Разуваева — резко возросшее количество наличных денег в стране.

«Бизнес выводит наличку, это говорит о том, что растут наличные расчеты, серый сектор экономики и так далее. Я думаю, что копейку надо вернуть, бутылка воды — 50 копеек, давно это напрашивается. Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении)», — говорит Разуваев.

По данным Центробанка, с начала июля объем наличных в России уже превысил рекордные 11,6 триллиона рублей. Это значит, что на всех россиян включая детей и заключенных, приходится по 80 тысяч рублей, отметил аналитик.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.