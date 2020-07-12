Инспектор ДПС, оформивший ДТП Ефремова, указал кто был за рулем

Сотрудник ДПС раскрыл обстоятельства аварии с участием актера Михаила Ефремова Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Инспектор ДПС, оформлявший резонансную аварию в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, подтвердил, что за рулем находился сам артист. Таким образом опровергнуты слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который заявлял, что джипом мог управлять другой таинственный водитель.

На допросе сотрудник ГИБДД поминутно рассказал о событиях на Смоленской площади в роковой вечер 8 июня — от прибытия на место аварии до освобождения проезжей части, пишут argumenti.ru. Полицейский подчеркнул, что за рулем находился именно Ефремов, а запах алкоголя от него «чувствовался за версту». Сотрудник ГИБДД также уточнил, что дорога в месте совершения ДТП была «ровная, сухая, без выбоин или каких-то изъянов».

Ранее адвокат Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности Евремова в смертельном ДТП. В частности. он заявил, что никто не видел был ли актер за рулем своего автомобиля. Впрочем вскоре телеведущий Владимир Соловьев опубликовал результаты экспертизы, которые указывают на виновность Ефремева. За это адвокат пообещал подать на ведущего в суд.

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.