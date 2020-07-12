Представитель Путина: экономические трудности еще впереди

В Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему, заявил Дмитрий Песков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономические сложности ждут Россию в ближайшем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно», — заявил Песков. Он отметил, что в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему.

Во время пандемии коронавируса все министерства и ведомства РФ сработали как слаженный механизм, добавил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что это его личная оценка ситуации.

О предстоящих сложностях на международной экономической арене ранее заявлял президент России Владимир Путин. По его мнению, в мировой экономике будет продолжаться противостояние, передает RT.

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