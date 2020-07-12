В Союзе пенсионеров оценили прибавку к пенсиям в 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Вместо корректировки пенсий работающих пенсионеров необходимо принять законопроект об индексации выплат этой группе населения. Таким мнением с URA.RU поделилась зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Ранее сообщалось, что с 1 августа у работающих пенсионеров в России начнется корректировка пенсий. Пенсионерам, которые официально продолжают работать, начислят всего по три балла. Один пенсионный балл приравнивается к 93 рублям, то есть прибавка составит всего 279 рублей, передает агентство Nation News.

«Мы давно предложения даем, чтобы работающим пенсионерам вернули индексацию пенсий, но пока правительство не соглашается. На всех комиссиях, на всех обсуждениях, все регионы нам предложения присылают такие», — сказала URA.RU Пискунова. Она добавила, что пенсионеры работают, потому что размер пенсии не позволяет им вести нормальный образ жизни.

По словам Пискуновой, не у всех работающих пенсионеров есть три балла, по которым могут начислить максимальную сумму. «У многих и трех баллов нет. Если зарплата маленькая, то там никаких отчислений нет, чтобы начислить максимальную сумму», — подчеркнула зампредседателя президиума Союза пенсионеров России.

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