Причину смерти невесты на свадьбе объяснили родственники

Перед смертью невеста съела несколько конфет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Невеста перед тем как умереть на собственной свадьбе съела несколько конфет. В сладостях, по словам родственников, содержались фрагменты орехов на которые у девушки с детства была аллергия.

При заказе банкета родственники отмечали, что у 25-летней Александры аллергия на орехи, но каким-то образом конфеты с запрещённой начинкой появились на столе, пишет «Московский комсомолец». Они рассказали, что во время вечернего торжества вовсю веселились в ресторане. В какой-то момент невесте стало плохо, она стала задыхаться прямо за столом. По словам близких, перед трагедией девушка съела всего лишь несколько конфет. Перепуганные гости и сотрудники ресторана вызвали скорую.

Ранее URA.RU сообщало, что невесте в московский ресторан вызвали бригаду врачей, которая диагностировала анафилактический шок. На помощь была вызвана реанимационная бригада, однако несмотря на все усилия врачей, спасти девушку не удалось.

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