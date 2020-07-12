В Москве невеста скончалась на собственной свадьбе

По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На юге Москвы невеста скончалась на собственной свадьбе в ресторане. По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок.

«25-летней Александре неожиданно стало плохо. На место ЧП были вызваны медики с сообщением об аллергической реакции», — пишет телеканал «Пятый». Отмечается, что бригады скорой помощи не смогли помочь девушке, на место приехала реанимационная, но спасти невесту не удалось. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

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