11 июля 2020

В Москве невеста скончалась на собственной свадьбе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врачи, скорая помощь, медик
По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На юге Москвы невеста скончалась на собственной свадьбе в ресторане. По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок.

«25-летней Александре неожиданно стало плохо. На место ЧП были вызваны медики с сообщением об аллергической реакции», — пишет телеканал «Пятый». Отмечается, что бригады скорой помощи не смогли помочь девушке, на место приехала реанимационная, но спасти невесту не удалось. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...