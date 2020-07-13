Юристы раскрыли четыре способа легально получить доплаты к пенсии

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В России существуют региональные доплаты. Их, в частности, получают жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Еще один способ повысить пенсию — докупить пенсионные баллы, уточнила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. Сумма взносов влияет на размер пенсии. Также приятным бонусом к пенсии может стать карта, на которой есть кешбэк. Пенсионер имеет право самостоятельно выбрать карту, на которую ему будет начисляться пенсия.

Также на доплаты могут претендовать пожилые люди, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Недостающая часть компенсируется за счет социальной доплаты. У пенсионеров также есть возможность провести перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии. Право на перерасчет имеют те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Право на доплату, в частности, предоставляется пенсионерам, которым во врачебно-консультационной комиссии (ВКК) выдали справку, подтверждающую, что им необходим уход. Эти деньги предназначены для оплаты услуг по уходу за ним. «Доплаты также положены при оформлении инвалидности», — приводит слова Мухамедшиной Life .

Пенсионеры могут получить доплаты к пенсии несколькими способами. Так, например, деньги выделяются пенсионерам после тяжелой операции, рассказала гендиректор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

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