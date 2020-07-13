Юристы раскрыли четыре способа легально получить доплаты к пенсии

Пенсионеры могут получить доплаты к пенсии несколькими способами. Так, например, деньги выделяются пенсионерам после тяжелой операции, рассказала гендиректор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.
Право на доплату, в частности, предоставляется пенсионерам, которым во врачебно-консультационной комиссии (ВКК) выдали справку, подтверждающую, что им необходим уход. Эти деньги предназначены для оплаты услуг по уходу за ним. «Доплаты также положены при оформлении инвалидности», — приводит слова Мухамедшиной
Также на доплаты могут претендовать пожилые люди, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Недостающая часть компенсируется за счет социальной доплаты. У пенсионеров также есть возможность провести перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии. Право на перерасчет имеют те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.
В России существуют региональные доплаты. Их, в частности, получают жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Еще один способ повысить пенсию — докупить пенсионные баллы, уточнила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. Сумма взносов влияет на размер пенсии. Также приятным бонусом к пенсии может стать карта, на которой есть кешбэк. Пенсионер имеет право самостоятельно выбрать карту, на которую ему будет начисляться пенсия.
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