Режиссер Сокуров: Путин прекрасно все знает о воровстве в России

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Глава государства также ранее заявлял, что знает о воровстве при строительстве космодрома «Восточный». Он заявлял, что там воровали сотнями миллионов, пишет « Царьград ».

Ранее президент РФ заявил, что в стране нет олигархов, и почти не существует крупных компаний, которые бы получали преференции от близости к власти. Путин уточнил, что считает олигархами тех, кто использует свою приближенность к власти для получения сверхдоходов, уточняет RT .

«Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших», — приводит слова Сокурова портал 47news.ru. Как вспоминает режиссер, однажды он произнес при президенте фамилию человека, на что глава государства ответил: «Да он вор».

Президент России Владимир Путин знает о воровстве богатых людей государства. Об этом рассказал режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров.

Александр Сокуров рассказал об осведомленности Владимира Путина о коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно