12 июля 2020

Режиссер Сокуров: Путин прекрасно все знает о воровстве в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
Александр Сокуров рассказал об осведомленности Владимира Путина о коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин знает о воровстве богатых людей государства. Об этом рассказал режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров.

«Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших», — приводит слова Сокурова портал 47news.ru. Как вспоминает режиссер, однажды он произнес при президенте фамилию человека, на что глава государства ответил: «Да он вор».

Ранее президент РФ заявил, что в стране нет олигархов, и почти не существует крупных компаний, которые бы получали преференции от близости к власти. Путин уточнил, что считает олигархами тех, кто использует свою приближенность к власти для получения сверхдоходов, уточняет RT.

Глава государства также ранее заявлял, что знает о воровстве при строительстве космодрома «Восточный». Он заявлял, что там воровали сотнями миллионов, пишет «Царьград».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...