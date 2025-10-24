Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Центробанк вновь снизил ключевую ставку — на этот раз до 16,5%. Соответствующее решение было принято на заседании Банка России по ключевой ставке.
«Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%», — следует из заявления, размещенного на официальном сайте банка. Это уже четвертое понижение ключевой ставки за 2025 году. В предыдущий раз снижение было на уровне 17%.
На фоне высокой инфляции в стране Центробанк с лета прошлого года ужесточал денежную политику и трижды подряд поднимал ставку. Так, в июле 2024 года ставка была увеличена сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, затем в сентябре — до 19%, а в октябре — на рекордные 21%.
На этом значении ставка продержалась до июня текущего года, после чего стала постепенно снижаться: сначала до 20%, затем с каждым месяцем еще ниже. В сентябре регулятор третий раз подряд понизил ставку, на 1 процентный пункт, — до 17% годовых.
Тем не менее глава Центробанка Эльвира Набиуллина давала понять, что ситуация с повышением ключевой ставки может повториться из-за инфляционных рисков. В 2024 году именно поэтому изначально и было решено повысить ставку.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.