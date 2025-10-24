Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Центробанк вновь снизил ключевую ставку — на этот раз до 16,5%. Соответствующее решение было принято на заседании Банка России по ключевой ставке.

«Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%», — следует из заявления, размещенного на официальном сайте банка. Это уже четвертое понижение ключевой ставки за 2025 году. В предыдущий раз снижение было на уровне 17%.

На фоне высокой инфляции в стране Центробанк с лета прошлого года ужесточал денежную политику и трижды подряд поднимал ставку. Так, в июле 2024 года ставка была увеличена сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, затем в сентябре — до 19%, а в октябре — на рекордные 21%.

На этом значении ставка продержалась до июня текущего года, после чего стала постепенно снижаться: сначала до 20%, затем с каждым месяцем еще ниже. В сентябре регулятор третий раз подряд понизил ставку, на 1 процентный пункт, — до 17% годовых.