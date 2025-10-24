Почему встреча Путина и Трампа сорвалась, мнение Кремля на возможные удары «Томагавков»: заявления Пескова

Песков о саммите Путина и Трампа - встреча не сорвана, конкретных договоренностей не было, позиция Кремля Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не была отменена, поскольку стороны изначально не достигли конкретных договоренностей о ее организации. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште. О чем еще рассказал Дмитрий Песков — в материале URA.RU.

Почему встреча Путина и Трампа сорвалась

Саммит Путина и Трампа не был сорван ввиду отсутствия конкретных договоренностей о его проведении. Об этом заявил Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о срыве встречи.

«Точных сроков проведения саммита никто не называл, и о них никто не договаривался. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Ни Трамп, ни Путин (они об этом говорили) не хотят терять время зря, и они не хотят собираться только ради самой встречи. Чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США была проделана работа», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь напомнил, что, по словам Трампа, он в настоящий момент перестал думать о проведении саммита. Однако Песков подчеркнул, что за последние два дня американский лидер уже несколько раз повторил, что не исключает такой встречи в будущем, и эту точку зрения полностью разделяет президент Путин.

Судьба мирного договора России с Японией

В Кремле позитивно оценивают заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о стремлении заключить мирный договор с Россией. Однако, как отметил Дмитрий Песков в беседе с URA.RU, достижение этой цели в настоящее время сопряжено с серьезными трудностями из-за недружественного курса Токио.

«Скорее можно приветствовать подобные заявления. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — заявил Песков. Он подчеркнул, что в то же время сегодня Япония занимает откровенно недружественную позицию по отношению к Российской Федерации. Страна присоединилась ко всем незаконным санкциям и ограничениям, введенным против России. Помимо этого, из-за политики, проводимой предыдущими японскими правительствами в последние годы, двусторонние переговоры были практически полностью прекращены.

Оценка переговорного процесса по Украине

Кремль оценивает ситуацию в переговорном процессе с Украиной как затянувшуюся паузу, вызванную нежеланием Киева вести диалог. Об этом заявил пресс-секретарь Песков на конференц-колле.

«Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот самый переговорный процесс. И, конечно, это нежелание, оно всячески, всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами киевского режима», — заявил Песков.

Реакция на новые санкции

Дмитрий Песков заявил, что введенные ограничения находятся на анализе, а все дальнейшие действия страны будут строго соответствовать ее национальным интересам. Он акцентировал, что эти меры предпринимаются не против кого-то, а исключительно во благо самой России.

Комментарий о возможных ударах «Томагавками»

Песков отказался давать дополнительные разъяснения по заявлению Владимира Путина о готовности России дать серьезный ответ на атаки дальнобойным оружием. Он подчеркнул, что слова главы государства являются исчерпывающими.

«Речь не о поставках, а о попытках ударов по территории России дальнобойным оружием. Заявление президента настолько красноречиво и исчерпывающе, что здесь нечего разъяснять», — заявил Песков на брифинге для журналистов.

О заявлении Трампа о санкциях

Кремль намерен оценить развитие ситуации вокруг Украины через шесть месяцев, заявил пресс-секретарь. Он отметил, что текущую обстановку сравнивают с той, что была два года назад.

«Мы действительно посмотрим, и даст бог увидим, что будет через 6 месяцев. Мы видим, что есть сейчас, что было два года назад. Даст бог увидим, что будет через полгода, через год», — резюмировал Песков.

Расписание президента

В расписание Путина на сегодняшний день в Кремле запланированы международный телефонный разговор, совещание Совета безопасности в формате видеоконференции, а также встреча с руководителем Федеральной таможенной службы, приуроченная ко Дню таможенника. Некоторые из рабочих совещаний пройдут в закрытом режиме.

