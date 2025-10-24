Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль ЧМ по гимнастике
Ангелина Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира в Джакарте
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в упражнении на разновысоких брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Индонезии 24 октября. Информацию передает «Чемпионат».
Мельникова по итогам финальных выступлений получила от судей 14,500 балла, уступив только действующей олимпийской чемпионке Кайлии Немур из Алжира, которая набрала 15,566 балла. Третье место заняла представительница Китая Ян Фаньюйвэй, также продемонстрировавшая результат 14,500 балла, однако уступившая россиянке по дополнительным показателям.
