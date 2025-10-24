Футбольный судья, избивший пешехода, задержан в Казани

Отмечается, что за последние три года судья получил 1,6 тысяч штрафов, управляя иномаркой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Футбольный арбитр Лиги PARI Игорь Захаров был задержан сотрудниками Гоcавтоинспекции в центре Казани за избиение пешехода на переходе, которого до этого он чуть было не сбил на своем автомобиле. Об этом сообщает издание «Sport24».

«На него составили три административных материала по фактам „управления машиной без полиса ОСАГО, „остановки и стоянки на пешеходном переходе“ и „непредоставления преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу““, — сказано в материале. Он опубликован на сайте „Sport24“.

Инцидент, случился еще 8 октября, однако привлек внимание общественности лишь недавно, после того как запись произошедшего распространилась в социальных сетях. На видеозаписи видно, как водитель BMW X6 не уступает дорогу пешеходу на «зебре» и останавливается, после чего из автомобиля выходит мужчина, наносит несколько ударов пешеходу, и тот падает на проезжую часть. Позднее в нападавшем опознали футбольного арбитра из Татарстана Игоря Захарова, который с 2019 года судит матчи на профессиональном уровне. В последнее время Захаров обслуживал встречи Первой лиги, а также матчи Кубка России.

