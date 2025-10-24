Врач объяснил, какие последствия для здоровья несет несбалансированный рацион

Повышенное употребление соли и мяса повышает риск болезней сердца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Несбалансированный рацион повышает риски гипертонии, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и ослабления иммунитета. Об этом расскзала врач-диетолог Дарья Русакова в ответ на недавние заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко, по словам которого, россияне употребляют эти продукты свыше нормы.

«Высокое содержание соли в рационе — это фактор риска для гипертонической болезни и других заболеваний сердца, а также заболеваний мочевыделительной системы, высокое содержание в рационе сахара также способствует развитию ожирения, диабета второго типа», — подчеркнула Русакова в разговоре с «Ридус».

По сведениям врача, особенно опасно для здоровья регулярное употребление обработанного красного мяса, например, колбасных изделий. Это может повысить вероятность развития не только болезней сердца, но и отдельных форм рака. Диетолог также отметила, что рыба, которую россияне обычно едят слишком мало, является ключевым источником омега-3 жирных кислот и йода. Их нехватка отрицательно сказывается на умственной деятельности, работе щитовидной железы, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Подобные проблемы могут возникнуть и при недостаточном поступлении овощей, которые обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами.

