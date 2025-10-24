78.ru: малолетнего ребенка похитили в Пулково во время драки

Годовалого ребенка похитили в аэропорту Пулково Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В петербургском аэропорту Пулково похитили малолетнего ребенка на глазах у его семьи. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В аэропорту Пулково бывшая сожительница петербуржца похитила у него на глазах годовалого сына», — пишет 78.ru. Сообщается, что потерпевший вернулся с супругой и детьми из Дубая, но сразу после выхода из зоны прилета к семье подошли бывшая возлюбленная мужчины, ее новый спутник и несколько неизвестных лиц. В ходе завязавшейся драки женщина выхватила годовалого сына из коляски и скрылась с ним.

Также во время конфликта у мужчины похитили телефон стоимостью 110 тысяч рублей. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения аэропорта и приступила к поиску ребенка и установлению всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника, конфликт связан с ранее возникшими разногласиями об условиях проживания ребенка. Ранее мальчик жил с матерью, однако в сентябре текущего года комиссия по делам несовершеннолетних Гатчины признала условия проживания малыша у матери не соответствующими нормам. На заседании было принято решение временно определить проживание ребенка с отцом до вынесения решения судом, заседание которого намечено на 3 декабря.