На Западе признали главную проблему украинских беспилотников

Западные дроны наносят мало урона, к тому же они оказались слишком дорогими Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

БПЛА западного производства массово теряют эффективность в зоне украинского конфликта. К такому выводу пришло издание The Economist.

«[Американские] беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб при поражении целей», — сказано в публикации The Economist.

В тексте также упоминается, что с того времени западные компании предпринимали неоднократные попытки представить свои беспилотники, однако большинство из них завершилось неудачей. Издание подчеркивает, что российские FPV-дроны нового поколения способны поражать ключевые объекты методами, для осуществления которых ранее было необходимо применение высокотехнологичных вооружений.

