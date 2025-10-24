На Западе признали главную проблему украинских беспилотников
Западные дроны наносят мало урона, к тому же они оказались слишком дорогими
БПЛА западного производства массово теряют эффективность в зоне украинского конфликта. К такому выводу пришло издание The Economist.
«[Американские] беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб при поражении целей», — сказано в публикации The Economist.
В тексте также упоминается, что с того времени западные компании предпринимали неоднократные попытки представить свои беспилотники, однако большинство из них завершилось неудачей. Издание подчеркивает, что российские FPV-дроны нового поколения способны поражать ключевые объекты методами, для осуществления которых ранее было необходимо применение высокотехнологичных вооружений.
Российские военнослужащие используют рыболовные сети для защиты от беспилотников ВСУ. Об этом сообщил депутат Госудумы Максим Иванов. Как сообщил парламентарий, к нему обратилась сестра одного из военнослужащих, принимающих участие в СВО на Курском направлении, с просьбой о предоставлении защитных сетей. По имеющейся информации, такие сети применяются военными для натяжения вдоль дорог в целях противодействия атакам с использованием беспилотников. Иванов рассказал, что направил соответствующий запрос руководству Рефтинской птицефабрики, на которой ранее работал упомянутый военнослужащий, и предприятие незамедлительно откликнулось на обращение, передает 360.ru.
