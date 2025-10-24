В США прогнозируют новую масштабную войну
США и Китай как никогда близки к войне
Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
США и Китай находятся в шаге от войны из-за отсутствия коммуникации между военными двух стран. Об этом сообщили сразу несколько аналитиков в беседе с журналистами The New York Times.
«Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт как никогда высока. <...> Между Китаем и США отмечается умеренный уровень военных контактов, но он не привел к созданию надежных систем безопасности», — передают авторы материала, ссылаясь на несколько авторитетных источников, включая бывшего помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрика Розенбака и научного сотрудника Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардской школе управления.
По словам авторов, к такому выводу они пришли после анализа инцидентов последних лет вблизи Тайваня, когда военная авиация и корабли США, а также их союзников, неоднократно вступали в опасное сближение с силами КНР. В этой связи эксперты подчеркивают, что президенту США Дональду Трампу в ходе его планирующейся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее следует уделить основное внимание именно этой теме, а не торговым отношениям.
Ранее отношения между США и Китаем обострились не только на военном, но и на торговом направлении: Вашингтон рассматривал новые пошлины и ограничения на экспорт китайских товаров, а Пекин предлагал инвестиции в обмен на отказ от поддержки Тайваня. На этом фоне Дональд Трамп подчеркивал заинтересованность обеих стран в стабильности и уверял, что США не стремятся навредить Китаю.
