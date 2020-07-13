Москвичей предупредили об аномальных осадках

Подмосковный минтранс предупредил жителей области об ухудшении погоды со вторника. В регионе начнутся сильные дожди.
«Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В период с 14 по 16 июля в Подмосковье возможно выпадение более 60% месячной нормы осадков», — говорят в пресс-службе местного минтранса. Кроме того, в областных реках и реках Москвы ожидается рост уровня воды. Особенно он будет заметен в западной части региона, говорят в ведомстве.
Жителей Подмосковья попросили быть очень осторожными. Минтранс рекомендует не оставлять машины возле деревьев или шатких конструкций. По возможности гражданам не стоит выходить из дома, приводит заявление министерства издание «Подмосковье сегодня».
Главный российский синоптик Роман Вильфанд 11 июля раскрыл URA.RU почему в стране выросло количество погодных аномалий. Он заявил, что дело в глобальном потеплении.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.