Экспорт золота для России стал выгоднее продажи газа

По словам аналитиков, доходы от экспорта золота впервые превысили газовую выручку Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доходы от экспорта российского золота во втором квартале этого года превысили выручку от экспорта трубопроводного газа. Об этом стало известно после публикации отчетов Федеральной таможенной службы и Центробанка.

«Такая ситуация в истории нашей страны сложилась впервые», — цитирует РБК главу группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова. По его словам, с 1994 года доход от экспорта российского газа неизменно перекрывал выручку от продажи золота.

За апрель—май Россия экспортировала 65,4 тонн золота на сумму в 3,55 миллиарда долларов. «Газпром» же за аналогичный период времени продал за рубеж топливо на 2,4 млрд долларов. В целом, за второй квартал этого года российский газовый гигант отчитался о продаже газа на сумму 3,5 миллиарда долларов, что является минимальным показателем с 2002 года.

Ранее сообщалось, что российские банки стихийно распродают золото за рубеж. За первые четыре месяца 2020 года общий объем драгметаллов в кредитоно-финансовых организациях сократился на 17 тонн, передает издание «Ридус».

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