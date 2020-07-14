13 июля 2020

В ключевых отделах Курганской епархии назначены новые главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской сад, Епархия Курган
В епархии произошли кадровые перестановки на пяти ключевых постах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском епархиальном управлении произошли кадровые изменения. Их утвердил митрополит Даниил. Об этом сообщила пресс-служба епархии. Как объяснили URA.RU в пресс-службе, перемены произошли в ключевых отделах.

Изменения произошли на пяти постах. «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 13 июля, в целях оптимизации работы епархиальных учреждений, утвердил кадровые изменения в Курганской епархии», — рассказали в пресс-службе.

Председателем миссионерского отдела Курганской епархии назначили иерея Алексея Плохова, а его заместителем — священника Евфимия Балина. Председателем отдела образования назначили иерея Георгия Чиркова. Заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации стал протоиерей Михаил Ширяев, он будет развивать взаимодействие с органами управления образованием. Протоиерей Михаил Кучеров как помощник правящего архиерея будет координировать деятельность всех епархиальных отделов и благочиний.

«Митрополит Даниил определил духовное просвещение главным направлением деятельности епархии, поэтому миссионерский и образовательный отделы считаются ключевыми», — объяснили URA.RU в пресс-службе. Представители епархии добавили, что такие кадровые изменения связаны с усилением миссионерской работы, катехизации и религиозного образования прихожан.

В начале года стало известно, что Курганская епархия планирует открыть апологетический центр, который будет бороться с пропагандой сект, язычества и оккультизма. Центр открыли в Кургане при Богоявленском соборе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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