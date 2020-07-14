В ключевых отделах Курганской епархии назначены новые главы

В Курганском епархиальном управлении произошли кадровые изменения. Их утвердил митрополит Даниил. Об этом сообщила пресс-служба епархии. Как объяснили URA.RU в пресс-службе, перемены произошли в ключевых отделах.
Изменения произошли на пяти постах. «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 13 июля, в целях оптимизации работы епархиальных учреждений, утвердил кадровые изменения в Курганской епархии», — рассказали в пресс-службе.
Председателем миссионерского отдела Курганской епархии назначили иерея Алексея Плохова, а его заместителем — священника Евфимия Балина. Председателем отдела образования назначили иерея Георгия Чиркова. Заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации стал протоиерей Михаил Ширяев, он будет развивать взаимодействие с органами управления образованием. Протоиерей Михаил Кучеров как помощник правящего архиерея будет координировать деятельность всех епархиальных отделов и благочиний.
«Митрополит Даниил определил духовное просвещение главным направлением деятельности епархии, поэтому миссионерский и образовательный отделы считаются ключевыми», — объяснили URA.RU в пресс-службе. Представители епархии добавили, что такие кадровые изменения связаны с усилением миссионерской работы, катехизации и религиозного образования прихожан.
В начале года стало известно, что Курганская епархия планирует открыть апологетический центр, который будет бороться с пропагандой сект, язычества и оккультизма. Центр открыли в Кургане при Богоявленском соборе.
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