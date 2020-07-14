Разорившимся бизнесменам в ЯНАО предложили повысить пособия

Депутаты заксобрания ЯНАО предложили увеличить пособия для бизнесменов до максимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутаты законодательного собрания ЯНАО предложили рассмотреть возможность увеличения до максимума пособий по безработице для разорившихся из-за пандемии бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Актуальность вопроса сохранится и после завершения установленного периода выплат, — прокомментировал инициативу заместитель председателя комитета по соцполитике и ЖКХ Заксобрания ЯНАО, единоросс Игорь Герелишин. — Многие предприниматели просто не смогут перезапустить свой бизнес в короткое время». В случае, если инициатива законодателей будет принята, пособие будет выплачиваться на максимальном уровне с с учетом районного коэффициента.

Поддержка будет касаться бизнесменов, вставших на учет в службу занятости в течение года со дня закрытия бизнеса в установленном законодательством порядке. При этом предпринимательская деятельность на день обращения за поддержкой должна вестись не менее 26 недель.

Ранее властями было установлено, что ИП, прекратившие свою деятельность после 1 марта этого года и признанные безработными, могут претендовать на пособие в размере 12130 рублей. Пособия предполагается выплачивать в течение трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

Всего в ЯНАО с начала года обратилось 49 граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность. Безработными из них было признано 44 человека. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился практически в пять раз.