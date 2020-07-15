В колониях предлагают внедрить цифровую охрану осужденных

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Ранее в России обсуждали возможность цифровизации ЖКХ. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, на сегодняшний день с бумагами ходить «неприлично» и внедрение технологий нужно поддерживать, передает RT .

Согласно письму, «Ростех» планирует создать ГИС (государственную информационную систему) ФСИН, выступив единственным поставщиком. На письме поставлена виза с поручением премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть предложения. В его пресс-службе изданию не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В «Ростехе» подтвердили, что еще не получили ответ. Во ФСИН не ответили на запрос издания. В АНО «Цифровая экономика» воздержались от комментариев, отметив, что еще не ознакомились с предложением.

«По мнению авторов проекта, система позволит усилить охрану заключенных, эффективнее использовать их труд, снизит коррупцию и „минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных“», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на копию документа. Однако правозащитники считают, что систему хотят ввести, чтобы не допускать утечек информации о пытках заключенных.

В России хотят цифровизировать уголовную систему. С таким предложением выступили «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний, запросив у государства 5,8 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Соответствующее письмо президенту РФ направили гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и директор ФСИН Александр Калашников.

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