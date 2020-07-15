Пушкина: поправки в Семейный кодекс противоречат Конституции РФ

Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, идут в разрез с Конституцией РФ. Такое мнение высказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Согласно поправкам, родителями предлагается считать только биологических отца и мать. Документ также запрещает однополые браки. «Предложенные сейчас изменения прямо противоречат 19-й статье Конституции», — цитирует РБК Пушкину. Отмечается, что Конституция РФ гарантирует равные права гражданам России независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.
Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому трансгендерам запрещено усыновлять детей. Также в Совфеде предлагают запретить усыновление однополым парам. Отвечая на вопрос URA.RU, инициативу прокомментировали в Кремле.
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