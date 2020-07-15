Пушкина: поправки в Семейный кодекс противоречат Конституции РФ

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Российский инвестиционный форум в Сочи. Второй день. Сочи, пушкина оксана
Оксана Пушкина напомнила, что Конституция РФ гарантирует равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, идут в разрез с Конституцией РФ. Такое мнение высказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Согласно поправкам, родителями предлагается считать только биологических отца и мать. Документ также запрещает однополые браки. «Предложенные сейчас изменения прямо противоречат 19-й статье Конституции», — цитирует РБК Пушкину. Отмечается, что Конституция РФ гарантирует равные права гражданам России независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому трансгендерам запрещено усыновлять детей. Также в Совфеде предлагают запретить усыновление однополым парам. Отвечая на вопрос URA.RU, инициативу прокомментировали в Кремле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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