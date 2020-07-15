Однополым парам и трансгендерам не позволят воспитывать детей Фото: pixabay.com

Сенаторы Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, по которому лицам одного пола, в том числе сменившим пол, запретят заключать браки и усыновлять детей. Инициатива нашла как сторонников, так и противников среди россиян. В защиту законопроекта говорят, что трангендерные браки разрушают институт семьи, против — что это ущемление прав целой группы населения. Особую дискуссию вызвал запрет на усыновление такими парами детей. URA.RU собрало самые яркие комментарии россиян в соцсетях.

Сторонники инициативы сенаторов считают, что этот законопроект позволит в будущем предотвратить ущемление прав женщин.

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Другие пользователи соцсетей не понимают, как трансгендерные браки могут повлиять на институт семьи.

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Некоторые россияне начали строить теории о том, почему сенаторы выступили с инициативой о запрете трансгендерных браков.

Скрин: Twitter

В России уже давно существуют однополые семьи, которые воспитывают детей, уверен один из пользователей Twitter.

Скрин: Twitter

Также к этому обсуждению подходили с иронией.

Скрин: Twitter

Есть и те, которые наполовину согласны с документом сенаторов или вовсе не понимают, зачем трансгендерам дети.

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Один из пользователей соцсетей предположил, что законопроект увеличит количество детдомов из-за того, что такие пары не смогут усыновить ребенка.

Скрин: Twitter

Другие считают, что в России есть проблемы серьезнее, чем браки трансгендеров.

Скрин: Twitter

Помимо запрета на трансгендерные браки, документом предлагается запретить таким парам усыновлять детей, передает RT. С инициативой выступили сенаторы Елена Мизулина, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушкина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова, пишет телеканал 360.

Первая свадьба трансгендеров в России состоялась в декабре 2019 года. В ЗАГСе ничего не заподозрили, ведь по документам жених и невеста значились мужчиной и женщиной.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.