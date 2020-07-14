В России предложили запретить трансгендерные браки

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Усыновлять детей и вступать в брак смогут только традиционные пары Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сменившим пол людям хотят запретить заключать браки в России. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ сенаторами Совета Федерации.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — цитирует Life текст пояснительной записки. Также в Совфеде предлагают запретить однополым парам и трансгендерам усыновлять детей, передает RT. С инициативой выступили сенаторы Елена Мизулина, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушкина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

В декабре 2019 года в России состоялась первая свадьба трансгендеров. Отмечается, что в ЗАГСе никто ничего не заподозрил, ведь по документам они мужчина и женщина. В разговоре с URA.RU юрист ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина заявила, что их брак законен и его не смогут расторгнуть. В Русской православной церкови (РПЦ) заявили, что не выступают за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств, а лишь хотят сохранить нравственные нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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